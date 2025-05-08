Тренер «Арсенала» заявил, что его команда была лучше «ПСЖ»

«Поздравляю “ПСЖ”, они прошли дальше. Но мы были намного лучше них. Игроком матча в обоих матчах стал один и тот же человек — их вратарь. В этом вся история. Я очень горжусь своей командой. Мы играли с характером, смелостью, умом. Но реальность — это результат. Мы не можем быть счастливы. Мы так хорошо сражались, мы были сильнее, сегодня нам просто не повезло. Теперь надо понять, что мы можем улучшить, потому что уровень у нас есть. У нас выбыло семь игроков. Мы приехали сюда в самый сложный момент сезона и всё равно сыграли вот так. Может ли “ПСЖ” теперь выиграть Лигу чемпионов? Я надеюсь. После всего, что я здесь пережил, искренне желаю им этого. Говорю это от всего сердца», — приводит слова Артеты RMC Sport со ссылкой на эфир Canal+.