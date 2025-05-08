Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

«Эмоции сейчас переполняют! “Арсенал” действовал очень организованно, нам пришлось сосредоточиться на обороне, хотя у нас была возможность контратаковать. Было очень непросто. Игра развивалась не так, как мы надеялись. Нам пришлось искать новые решения и прилагать дополнительные усилия, чтобы изменить ситуацию. Временами это было тяжело, но у нас всё же были несколько ясных голевых моментов.