Доннарумма высказался о Мбаппе после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

«Дух изменился, мы стали больше командой. Мы играем друг за друга. Нам не хватает Килиана, он один из лучших в мире, и я желаю ему всего наилучшего, потому что он отличный друг. Команда очень сплочённая, мы хорошо справляемся вместе. Сборная Италии так выиграла чемпионат Европы, это имеет решающее значение для каждой команды», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.