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«Мы лига фермеров, понимаете?» Энрике — о победах над четырьмя клубами АПЛ в текущей ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о победах над четырьмя командами из английской Премьер-лиги в розыгрыше Лиги чемпионов — 2024/2025.

Источник: Getty Images

«Победить все четыре команды АПЛ? Ну… Лигу фермеров, понимаете? Мы лига фермеров (смеётся)», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов французский гранд по сумме двух встреч был сильнее лондонского «Арсенала» со счётом 3:1 (1:0, 2:1). Ранее в ⅛ и ¼ финала «ПСЖ» последовательно переиграл «Ливерпуль» (0:1, 1:0 — 4:1 пен.) и «Астон Виллу» (3:1, 2:3). Также парижане обыграли «Манчестер Сити» (4:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.