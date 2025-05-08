«Мы лига фермеров, понимаете?» Энрике — о победах над четырьмя клубами АПЛ в текущей ЛЧ

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов французский гранд по сумме двух встреч был сильнее лондонского «Арсенала» со счётом 3:1 (1:0, 2:1). Ранее в ⅛ и ¼ финала «ПСЖ» последовательно переиграл «Ливерпуль» (0:1, 1:0 — 4:1 пен.) и «Астон Виллу» (3:1, 2:3). Также парижане обыграли «Манчестер Сити» (4:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.