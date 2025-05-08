«ПСЖ» установил рекорд французских клубов в Лиге чемпионов в XXI веке

Ранее «Марсель» дважды выходил в финал главного еврокубкового турнира, но делал это в 1993 году (обыграли «Милан» 1:0), а также при старом формате Кубка европейских чемпионов в 1991-м. Тогда уступили «Црвене Звезде» (0:0, 3:5 пен.). Дважды в финал КЕЧ выходил «Реймс», но делал это в 1956 и 1959 годах. Оба раза французский клуб терпел поражение.