Энрике рассказал о важном разговоре с игроками «ПСЖ», который повлиял на ход сезона

«Если бы я показывал свои эмоции, меня бы удаляли в каждом матче. Я провёл анализ, чтобы успокоиться и чтобы мои игроки поняли, что самое важное — это правильный настрой. Вулкан — это катастрофа для команды. Я всё время стараюсь не разговаривать с судьями, потому что считаю, что это было бы плохим примером для моих игроков.



Я уже не помню, в какой именно момент, но я провёл беседу с игроками, когда наши результаты в Лиге чемпионов были катастрофическими и это было несправедливо. Мы устроили собрание с игроками и штабом, чтобы сказать: мы одна из лучших команд Европы. Эффективности не хватало, но я сказал: спокойно, мы продолжим. Игроки были потрясающими.



Нет одной причины, которая всё объясняет. Это результат ежедневной работы. В первый год мы проделали отличную работу, но этого было недостаточно. Но я сказал им, что если я не увижу каждый день другой ментальности на тренировке — я уйду. В этом году все тренировки были на высочайшем уровне, игроки были исключительными», — приводит слова Энрике RMC Sport.