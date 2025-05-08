Усман Дембеле установил рекорд для игроков французских клубов в ЛЧ всех времён

По информации источника, Дембеле, отметившийся результативной передачей в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:1), стал лучшим игроком в истории французских клубов в Лиге чемпионов по количеству результативных действий за один розыгрыш турнира. На счету 27-летнего Усмана восемь забитых мячей и четыре голевые передачи в 14 матчах в главном еврокубке — 2024/2025.