Снова не сезон «Арсенала» — «ПСЖ» вынес его на классе. Артета так и прослывет неудачником?

Спорная трансферная кампания — «канониры» попали лишь с одним новичком.
В трансферное окно-2023 «Арсенал» подписал трех игроков, помимо резервного вратаря Нету: защитника Риккардо Калафьори, магистра дуэлей и чемпиона Европы Микеля Мерино и Рахима Стерлинга, который уже был знаком Микелю Артете по их совместной работе в «Манчестер Сити».
На бумаге сделки выглядели перспективными. Калафьори провел замечательный сезон в «Болонье», заслужил хорошую прессу на Евро и даже прослыл на родине новым Мальдини. Мерино — тип футболиста, заслуженно любимый Артетой: испанский ум, вытекающий из медлительной элегантности, плюс обилие выигранных дуэлей. Самые большие вопросы были по Стерлингу, однако существовала надежда, что на «Эмирейтс» Рахим реанимирует карьеру и исполнит красивый последний танец.
На деле все получилось ужасно. Калафьори постоянно травмировался и чаще мелькал в новостях, связанных с эстетикой и модой. Итальянец то томно позировал в бежевом тренче, то набивал на руке красное солнце, то становился амбассадором нижнего белья Аdidas. К концу сезона фанаты начали подшучивать, что в лице Калафьори «Арсенал» подписал прямую замену Эктору Бельерину — бывшему правому защитнику клуба, который с головой ушел в активизм и моду и постепенно растерял форму.
Трансфер Стерлинга лучше оставить без комментариев. Так ужасно за «Арсенал» не играл даже латыш Игорь Степанов, пришедший в команду благодаря шутке Денниса Бергкампа. То, что Артета после февральского матча с «Лестером» продолжил давать Стерлингу игровые минуты, можно приравнять к футбольному терроризму.
Вложенные в него 32 миллиона евро, безусловно, оправдал Мерино, но с важной оговоркой. Испанцу пришлось — неожиданно и для болельщиков, и для себя — по ходу сезона переучиваться из полузащитника в нападающего. Он справился на отлично: забил несколько голов в АПЛ, приговорил «Реал» к поражению на «Эмирейтс», а в ответном матче на «Бернабеу» отдал две важные голевые. Но стоп. А почему Мерино вообще играл форварда?!
На этот вопрос есть ответ, который вытекает из ряда других вопросов. Почему Артета и его команда, зная о проблемах с реализацией у Кая Хаверца и травматичности Габи Жезуса, не подписали нападающего летом? Почему не усилили левый фланг атаки, где бестолково бегает Габриэл Мартинелли? Для чего было тратить 45 миллионов на Калафьори, когда в молодежке уже окреп Майлс Льюис-Скелли? И наконец, почему не купили никого зимой, когда Жезус и Хаверц уже получили травмы?
Недостаток фантазии и уверенности — главные проблемы при Артете
По ходу сезона из «Арсенала» ушел спортивный директор Эду Гаспар — есть ощущение, что ответственность за летнее безрассудство возложили на него. В марте ему на смену пришел Андреа Берта, ранее 12 лет проработавший в «Атлетико». Летом его ждет множество звонков и деловых встреч — и, возможно, харизматичный итальянец привезет на «Эмирейтс» и Виктора Дьекереша, и Нико Уильямса, и сверху кого-нибудь еще.
Но в моменте по ходу сезона нынешнего атака «Арсенала» осталась совершенно обескровленной. На отдельные матчи команде пришлось выходить с жалкой тройкой нападения Леандро Троссар — Мерино — 17-летний Итан Нванери. О чужие автобусы эта атака ломалась легко: в феврале победу из Лондона увез даже никчемный «Вест Хэм».
Добавьте к этому изначальную стерильность футбола Артеты. Его генеральная идея заключена в тотальном контроле, в первую очередь за пространством. «Арсенал» всегда дисциплинированно обороняется большой группой игроков, знающих, куда нужно вовремя переместиться и когда пойти в прессинг. Фактически вся команда «канониров» привыкла работать на оборону. И это дает свои плоды: в последний раз «Арсенал» пропускал больше двух мячей в одном матче аж в декабре 2023 года.
Однако в атаке команда зачастую предстает недотрогой, решившим посетить марсельский бордель. Недоверие Артеты к риску приводит к тому, что его футболисты как будто стесняются раскрываться. В ситуациях, когда нужно обострить, они действуют согласно технике безопасности. Есть шанс для быстрого прорыва? Ждите томной паузы от Мартина Эдегора, и вот уже пас идет не вперед, а поперек. Там, где Ашраф Хакими электричкой понесется к чужим воротам, Юрриен Тимбер присдаст назад и отдаст передачу Давиду Райе.
Здесь бы понадобилась фантазия вингеров, но и с ней у «Арсенала» проблемы. Мартинелли прекрасен на открытом пространстве, в чем мог убедиться «Реал». Жаль, что такие моменты для контратак, как на «Бернабеу», случаются не каждый матч — иначе бразилец претендовал бы на «Золотой мяч». Соприкасаясь же с плотной обороной, Мартинелли становится бесполезен. Потанцует-потанцует с мячом и откинет его партнеру. Как обычно, назад или поперек. Или добежит-таки до лицевой линии и заработает угловой, но на этом — все.
Букайо Сака в сравнении с Мартинелли обладает несомненно большим талантом: англичанин способен и на креативный дриблинг, и на передачи-подсечки в штрафную а-ля Ламин Ямаль. Другое дело, что соперники давно раскусили талант Сака и просто купируют его фланг повышенным числом защитников.
В итоге рецепт победы над «Арсеналом» складывается из простых ингредиентов, если, конечно, оппоненту удалось забить первым. Достаточно насытить оборону и встать в низкий блок — и можно спокойно ждать окончания матча, а заодно караулить случай для контратаки. «Арсенал» усердно потычется в стену, но решающего всплеска фантазии от него ждать не стоит.
Именно так Артета на групповом этапе Лиги чемпионов уступил Симоне Индзаги и его «Интеру», нанесшему за весь матч единственный удар в створ, к тому же с пенальти. По похожему сценарию прошел и вчерашний полуфинал, который «ПСЖ» и «Арсенал» разыграли на «Парк де Пренс». Несмотря на тотальное территориальное и эмоциональное преимущество в начале, несмотря на все потуги во втором тайме, лондонцы выдавили из игры один гол — забитый, по большому счету, случайно. Большинство же осознанных подходов к воротам Джанлуиджи Доннаруммы заканчивалось безыдейными навесами и прострелами, к чему итальянец и возглавляемая им оборона были готовы.
«ПСЖ» просто оказался талантливее и ярче. На бестолковое давление «Арсенала» хозяева отвечали вспышками, зато какими: Хвича в первом тайме взасос поцеловал штангу, следом за ним верный момент загубил Брэдли Барколя. Уже во второй половине неугомонный Хакими преподал «канонирам» урок, как нужно бить по воротам. Почувствовав петлю на шее, гости встрепенулись и даже едва не вернулись в игру — верный момент сравнять счет упустил Сака. В ту же секунду стало понятно: это снова не сезон «Арсенала». Это снова не их сезон.
Финал идей между Энрике и Индзаги обязательно станет классикой для всех футбольных зануд и гурманов. Чтобы подготовиться к матчу в Мюнхене, у нас есть три недели.
Луис Энрике
Микель Артета
Фабиан Руис
27′
Ашраф Хакими
(Усман Дембеле)
72′
Букайо Сака
76′
Витор Феррейра Витинья
69′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
86′
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
18′
88′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
74′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
70′
10
Усман Дембеле
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
26′
7
Букайо Сака
86′
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
56′
68′
33
Риккардо Калафьори
86′
11
Габриел Мартинелли
69′
19
Леандро Троссар
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
11
Фолы
11
1
Офсайды
1
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти