Снова не сезон «Арсенала» — «ПСЖ» вынес его на классе. Артета так и прослывет неудачником?

Здесь бы понадобилась фантазия вингеров, но и с ней у «Арсенала» проблемы. Мартинелли прекрасен на открытом пространстве, в чем мог убедиться «Реал». Жаль, что такие моменты для контратак, как на «Бернабеу», случаются не каждый матч — иначе бразилец претендовал бы на «Золотой мяч». Соприкасаясь же с плотной обороной, Мартинелли становится бесполезен. Потанцует-потанцует с мячом и откинет его партнеру. Как обычно, назад или поперек. Или добежит-таки до лицевой линии и заработает угловой, но на этом — все.