Фанаты норвежского клуба не давали спать футболистам соперников перед матчем Лиги Европы

Ранее стало известно, что болельщик «Интера» пережил остановку сердца во время полуфинального поединка Лиги чемпионов против «Барселоны». Фанат был введен в кому. Состояние мужчины удалось стабилизировать, он был доставлен в отделение интенсивной терапии миланской больницы.