Тренер «Тоттенхэма» считает, что все боятся победы команды в Лиге Европы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что многие люди боятся возможной победы его команды в футбольной Лиге Европы.
«Тоттенхэм» в четверг обыграл норвежский «Будё-Глимт» со счетом 2:0 и по сумме двух полуфинальных встреч (5:1) вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Манчестер Юнайтед». В чемпионате Англии «МЮ» занимает 15-е место в турнирной таблице, лондонская команда располагается на 16-й строчке.
«Этот результат расстроит многих людей. Сейчас будут бушевать споры, кто из нас возьмет трофей. Если мы выиграем, то просто сделаем командное фото, потому что мы “не заслужили”. Какое им дело до того, что у нас проблемы в чемпионате? Почему это так важно? Если так легко попасть в финал, то почему бы всем, кто идет в первой тройке, не выйти туда? Это совершенно иная вещь, не имеющая с чемпионатом ничего общего. Мы понимаем, что наша форма в чемпионате была не самой лучшей. Мы понимаем, что у нас были проблемы. Многие из них вызваны ситуацией, в которой мы оказались, но как это должно умалять наш выход в финал?» — цитирует Постекоглу ESPN.
Единственным трофеем «Тоттенхэма» в XXI веке является победа в Кубке английской лиги в сезоне-2007/08.
«Дело в том, что люди боятся того, что это может произойти, потому что это действительно может произойти. Они смотрят, как бы этого не допустить, как-то принизить достижение, сказав, что мы проводим плохой сезон, что мы не заслуживаем того или этого, сравнивают нас с “Манчестер Юнайтед”, — добавил тренер.