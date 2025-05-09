Тренер «Тоттенхэма» считает, что все боятся победы команды в Лиге Европы

«Этот результат расстроит многих людей. Сейчас будут бушевать споры, кто из нас возьмет трофей. Если мы выиграем, то просто сделаем командное фото, потому что мы “не заслужили”. Какое им дело до того, что у нас проблемы в чемпионате? Почему это так важно? Если так легко попасть в финал, то почему бы всем, кто идет в первой тройке, не выйти туда? Это совершенно иная вещь, не имеющая с чемпионатом ничего общего. Мы понимаем, что наша форма в чемпионате была не самой лучшей. Мы понимаем, что у нас были проблемы. Многие из них вызваны ситуацией, в которой мы оказались, но как это должно умалять наш выход в финал?» — цитирует Постекоглу ESPN.