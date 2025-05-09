Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги Европы

Встреча, проходившая 8 мая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом тайме гостей вывел вперед Микель Хаурегисар на 31-й минуте, однако «Манчестер Юнайтед» во второй половине встречи ответил голами Мэйсона Маунта на 72-й и 90+1-й минутах, Каземиро на 80-й и Расмуса Хойлунда на 85-й минуте. Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:0 в пользу «МЮ».