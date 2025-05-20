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Клубы КПЛ узнали первых соперников в новом сезоне еврокубков

Казахстанские клубы узнали потенциальных соперников в предстоящих квалификационных матчах Лиги Европы и Лиги Конференций, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Как сообщает медиа-офицер КФФ Сеил Кожатай, согласно регламенту УЕФА, «Актобе» попал в число несеяных команд в Лиге Европы. Среди потенциальных соперников актюбинцев — донецкий «Шахтер», варшавская «Легия», тираспольский «Шериф», румынский ЧФР Клуж и словенский клуб «Целе».

В свою очередь, «Ордабасы» оказался в числе сеяных команд в Лиге конференций. Шымкентский клуб может сыграть с такими командами, как «Неман» Гродно, «Торпедо» Кутаиси, черногорский «Петровац» и валлийский «Пенибонт».

«Астана» попала в число сеяных команд Лиги конференций. Столичный клуб может встретиться с одной из команд, преодолевших первый квалификационный раунд.