Клубы КПЛ узнали первых соперников в новом сезоне еврокубков

В свою очередь, «Ордабасы» оказался в числе сеяных команд в Лиге конференций. Шымкентский клуб может сыграть с такими командами, как «Неман» Гродно, «Торпедо» Кутаиси, черногорский «Петровац» и валлийский «Пенибонт».