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УЕФА извинился перед «Тоттенхэмом» за нехватку медалей после финала Лиги Европы

УЕФА принёс извинения «Тоттенхэму» за нехватку медалей на церемонии награждения победителей финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Источник: Getty Images

Напомним, капитану «шпор» Сон Хын Мину и ещё двум игрокам лондонской команды в итоге не хватило медалей. Трофей над головой Сон поднимал без медали на шее.

«К нашему большому сожалению, у нас не было достаточного количества медалей для вручения на сцене во время церемонии награждения из-за неожиданного несоответствия по количеству игроков. Медали были незамедлительно доставлены победившей команде в раздевалку вместе с нашими искренними извинениями за оплошность», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы УЕФА Reuters.

В финале Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед».