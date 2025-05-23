УЕФА извинился перед «Тоттенхэмом» за нехватку медалей после финала Лиги Европы

«К нашему большому сожалению, у нас не было достаточного количества медалей для вручения на сцене во время церемонии награждения из-за неожиданного несоответствия по количеству игроков. Медали были незамедлительно доставлены победившей команде в раздевалку вместе с нашими искренними извинениями за оплошность», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы УЕФА Reuters.