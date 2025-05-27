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Луис Энрике сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером».

Источник: Getty Images

Он заявил, что парижская команда больше одного раза выиграет турнир в ближайшее десятилетие.

«Считаю, что эта команда и эти игроки заслуживают быть в этом финале. Болельщики “ПСЖ” и клуб заслужили победу в Лиге чемпионов. Они это сделают. Я не знаю, произойдёт ли это 31 мая, но убеждён, что в этом десятилетии “ПСЖ” выиграет больше одного трофея Лиги чемпионов. Я сказал бы это, даже не будь тренером этой команды.

Больше всего меня мотивирует желание сотворить историю с “ПСЖ”, ради чего я и приехал сюда — выиграть для них первый трофей Лиги чемпионов. Первый всегда самый сложный. Это как первый титул Испании на чемпионате мира. Кто-то должен открыть дверь и сказать: “Мы можем это сделать! Если мы это сделали, то и следующее поколение после нас сможет это сделать”, — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.