Глава УЕФА уверен, что клубы в восторге от нового формата еврокубков

«До сих пор я всегда ошибался в своих прогнозах, но в этом году у меня даже есть доказательство, что я написал другу, бывшему футболисту, 21 февраля, что финал будет между “Интером” и “ПСЖ”. Все надо мной смеялись. Но это была чистая удача, потому что каждый год я ошибался в своих прогнозах. “ПСЖ” усилился Кварацхелией и имеет фантастическую молодую команду с топовым тренером. Чего многие не знают, так это того, что “Интер” пропустил всего один гол на групповом этапе. Футбол выигрывается обороной, но это часто упускается из виду, потому что все хотят видеть голы. Трудно забивать голы “Интеру”, — отметил Чеферин.