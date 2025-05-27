Глава УЕФА уверен, что клубы в восторге от нового формата еврокубков

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы в восторге от нового формата еврокубковых турниров.
В нынешнем сезоне еврокубки проходят в новом формате — по швейцарской системе. Разделение участников на группы было заменено проведением основного этапа с общей таблицей на 36 клубов, каждая команда сыграла на первом этапе восемь матчей против разных соперников.
«Формат имеет оглушительный успех, что превзошло наши ожидания. Оставив на мгновение Лигу чемпионов в стороне, давайте посмотрим на Лигу Европы и Лигу конференций. Я видел, как словенский клуб с бюджетом в 8 миллионов евро вышел в четвертьфинал (Лиги конференций). Целе — город с 40 000 жителей. Они вышли в четвертьфинал и были на одном уровне с “Фиорентиной”, бюджет которой составляет почти 200 миллионов евро», — приводит слова Чеферина O Jogo со ссылкой на Kicker. «Новый формат дает таким клубам еще больше возможностей. Новая система солидарных выплат работает первый год. 10% от 4,4 миллиарда евро солидарных выплат составляют 440 миллионов евро. Клубы в восторге, они невероятно счастливы, в это трудно поверить. В целом у нас также очень хорошие отношения с европейскими лигами. Они понимают, что мы все живем в одной экосистеме и что нам нужно работать вместе», — добавил глава УЕФА.
Также Чеферин рассказал, что смог предугадать участников финала Лиги чемпионов. Решающий матч пройдет 31 мая в Мюнхене, в нем итальянский «Интер» сыграет с французским «ПСЖ».
«До сих пор я всегда ошибался в своих прогнозах, но в этом году у меня даже есть доказательство, что я написал другу, бывшему футболисту, 21 февраля, что финал будет между “Интером” и “ПСЖ”. Все надо мной смеялись. Но это была чистая удача, потому что каждый год я ошибался в своих прогнозах. “ПСЖ” усилился Кварацхелией и имеет фантастическую молодую команду с топовым тренером. Чего многие не знают, так это того, что “Интер” пропустил всего один гол на групповом этапе. Футбол выигрывается обороной, но это часто упускается из виду, потому что все хотят видеть голы. Трудно забивать голы “Интеру”, — отметил Чеферин.