«Арсенал» сенсационно взял ЛЧ и закончил гегемонию «Барсы». Вот почему это хорошо

Последние шесть сезонов каталонки на две, а то и на три головы превосходят любую команду в чемпионате Испании. 30 матчей в сезоне они играют против тех, кто заведомо ниже уровнем. За это время, то есть за шесть лет, «Барса» проиграла всего лишь пять-шесть матчей, забивая при этом больше 100 голов каждый сезон. Уровень сопротивления в чемпионате Испании, мягко говоря, не очень велик. И, кажется, что он совсем не растёт, что сказывается на состоянии самой «Барселоны». Как там говорится: лучше быть худшим среди лучших, чем лучшим среди худших?