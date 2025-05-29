«Челси» стал первым футбольным клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи

«Челси» стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи. Ранее «Челси» дважды выиграл Лигу чемпионов (2012, 2021), Лигу Европы (2013, 2019), Кубок обладателей кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998, 2021). Первый розыгрыш Лиги конференций прошел в сезоне-2021/22, победителями становились итальянская «Рома» (2021/22), английский «Вест Хэм» (2022/23) и греческий «Олимпиакос» (2023/24).