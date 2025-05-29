«Челси» стал первым футбольным клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи

ТАСС, 28 мая. Английский «Челси» со счетом 4:1 обыграл испанский «Бетис» в финальном матче футбольной Лиги конференций и стал обладателем трофея. Встреча прошла в польском Вроцлаве.
В составе победителей голы забили Энцо Фернандес (65), Николас Джексон (70), Джейдон Санчо (83) и Мойзес Кайседо (90+1), у проигравших отличился Абде Эззальзули (9).
«Челси» стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи. Ранее «Челси» дважды выиграл Лигу чемпионов (2012, 2021), Лигу Европы (2013, 2019), Кубок обладателей кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998, 2021). Первый розыгрыш Лиги конференций прошел в сезоне-2021/22, победителями становились итальянская «Рома» (2021/22), английский «Вест Хэм» (2022/23) и греческий «Олимпиакос» (2023/24).
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти