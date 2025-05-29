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«Челси» стал первым футбольным клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи

В финале Лиги конференций лондонский клуб разгромил испанский «Бетис».

Источник: Reuters

ТАСС, 28 мая. Английский «Челси» со счетом 4:1 обыграл испанский «Бетис» в финальном матче футбольной Лиги конференций и стал обладателем трофея. Встреча прошла в польском Вроцлаве.

В составе победителей голы забили Энцо Фернандес (65), Николас Джексон (70), Джейдон Санчо (83) и Мойзес Кайседо (90+1), у проигравших отличился Абде Эззальзули (9).

«Челси» стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи. Ранее «Челси» дважды выиграл Лигу чемпионов (2012, 2021), Лигу Европы (2013, 2019), Кубок обладателей кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998, 2021). Первый розыгрыш Лиги конференций прошел в сезоне-2021/22, победителями становились итальянская «Рома» (2021/22), английский «Вест Хэм» (2022/23) и греческий «Олимпиакос» (2023/24).

Бетис
1:4
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Лига конференций, Финал
28.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Голы
Бетис
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Челси
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти