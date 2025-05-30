Финал Лиги чемпионов — столкновение двух философий. Как Индзаги с Энрике смотрят на жизнь и футбол

В преддверии финала Энрике рассуждает о том, что «ПСЖ» обязательно выиграет Лигу чемпионов в ближайшие пять лет. Он допускает, что в этом году может не получиться. Что ж, в таком случае он с тем же энтузиазмом попробует еще раз. Но главное — будет наслаждаться тем, что делает. Для Луиса футбол сродни театру — если представление скучное, на следующее мало кто придет. И смысл тогда тратить на это время?