Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов с «Интером»

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене (Германия) завтра, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале турнира «ПСЖ» выбил из розыгрыша лондонский «Арсенал», а «Интер» прошёл каталонскую «Барселону».