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Иско — лучший игрок прошедшего сезона Лиги конференций УЕФА

Полузащитник «Бетиса» Иско признан лучшим футболистом прошедшего сезона Лиги конференций, сообщает пресс-служба УЕФА.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Бетиса» Иско признан лучшим футболистом прошедшего сезона Лиги конференций, сообщает пресс-служба УЕФА. Напомним, в финале турнира испанская команда уступила «Челси» со счётом 1:4. Игра прошла на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

В девяти матчах Лиги конференций сезона-2024/2025 Иско забил два гола и сделал три результативные передачи. За «Бетис» 33-летний футболист выступает с 2023-го. Действующий контракт опытного полузащитника с испанским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.