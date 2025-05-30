Иско — лучший игрок прошедшего сезона Лиги конференций УЕФА

В девяти матчах Лиги конференций сезона-2024/2025 Иско забил два гола и сделал три результативные передачи. За «Бетис» 33-летний футболист выступает с 2023-го. Действующий контракт опытного полузащитника с испанским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.