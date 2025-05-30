Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов

«Он тренер, которого я люблю. Мне нравится, как Луис Энрике руководит своими командами, как он общается… он невероятный работник, очень талантливый тренер, и я желаю ему всего наилучшего. Очень сложно выигрывать трофеи и достигать таких моментов, но в то же время приятно переживать их и видеть, как они случаются снова. У Луиса Энрике, например, есть шанс сделать это снова. У меня есть друзья в “ПСЖ”, и посмотрим, что получится. Я думаю, это будет отличный матч.