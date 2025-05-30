Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.46
П2
3.50
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.51
П2
2.15

Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «ПСЖ» и миланский «Интер», а также высказался о главном тренере парижан Луисе Энрике, с которым работал в каталонском клубе.

Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «ПСЖ» и миланский «Интер», а также высказался о главном тренере парижан Луисе Энрике, с которым работал в каталонском клубе. Встреча пройдёт 31 мая в Мюнхене (Германия).

«Он тренер, которого я люблю. Мне нравится, как Луис Энрике руководит своими командами, как он общается… он невероятный работник, очень талантливый тренер, и я желаю ему всего наилучшего. Очень сложно выигрывать трофеи и достигать таких моментов, но в то же время приятно переживать их и видеть, как они случаются снова. У Луиса Энрике, например, есть шанс сделать это снова. У меня есть друзья в “ПСЖ”, и посмотрим, что получится. Я думаю, это будет отличный матч.

«Интер» — клуб с историей, отличная команда, в которой всегда были топовые игроки, они и сейчас есть. Они делают разницу. Выйти в финал непросто, и они в состоянии бороться и выиграть его. Это будет отличный матч, и я надеюсь, что все смогут им насладиться. Думаю, мы увидим отличный финал", — приводит слова Иньесты Marca.