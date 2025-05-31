«ПСЖ» уже брал еврокубок. Тот трофей спас команде кошмарный сезон!

Чтобы разрядить перед финалом напряжённую из-за неудач на внутренней арене атмосферу, клуб пригласил на встречу с игроками легендарного теннисиста Янника Ноа — капитана сборной Франции, выигравшей в 1991 году Кубок Дэвиса. Ноа был неприятно удивлён отношениями внутри команды, но отыскал какие-то важные слова. Судя по игре, это помогло. «ПСЖ» доминировал на поле, несмотря на то что уже на 12-й минуте лишился травмированного Раи. Блистал Джоркаефф, защитники справлялись с Янкером. На исходе получаса Юрий заработал штрафной метрах в 35 от ворот. На стандарт подтянулся Н’Готти — и не зря! После его дальнего удара мяч влетел в сетку. Во втором тайме Джоркаефф ещё и в штангу попал. «Рапид» свои редкие шансы не реализовал, так что команде Фернандеса опять принёс победу один-единственный гол.