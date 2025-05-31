Тренер «ПСЖ» Энрике поделился ожиданиями от матча с «Интером» в финале ЛЧ

Мы знаем, что «Интер» тоже хорошо прессингует, поэтому мы подготовили все варианты, чтобы попытаться остановить их игру. У нас свой стиль, у них — свой, и я думаю, что ключевым моментом будет адаптация к тому, что предлагает игра, и наличие планов на случай непредвиденных обстоятельств. Помню, что на своей презентации я сказал: самым важным трофеем, которого не хватает «ПСЖ», была Лига чемпионов. Это означает, что на команду оказывается дополнительное давление, поскольку от неё ожидают многого. У нас есть вера, самоуверенность, и если мы добились успеха, играя определённым образом, мы должны продолжать в том же духе", — приводит слова Энрике Football Italia со ссылкой на Sky Sport.