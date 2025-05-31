5 главных интриг финала «ПСЖ» — «Интер» в ЛЧ. Капканы для Дембеле и ловушка для Доннаруммы

Усман Дембеле — это самое невероятное преображение не только этого сезона, но и вообще последних нескольких лет. Его бешеный талант был очевиден всегда. Бежит, обыгрывает, бьёт с обеих ног — всё умеет! Но как следует распорядиться своим даром Дембеле никак не мог. Он странно вёл себя и на поле, и за его пределами. Так у него и сформировалась репутация парня насколько талантливого, настолько же и ненадёжного. Он мог исполнить что-то гениальное, а в следующую секунду — вытворить какую-нибудь несусветную дичь.