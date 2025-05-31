Черышев: Луис Энрике и штаб «ПСЖ» — мои близкие друзья, в финале ЛЧ буду поддерживать их

«Однозначно буду болеть за “ПСЖ”! Наш Сафонов, Хвича — клиент моего друга Мамуки — и Луис Энрике, он мой хороший друг! И весь его тренерский штаб — это мои близкие друзья, с которыми мы знакомы давно. Но о финале не общались. Встречаемся на продлениях лицензий и так далее. Раз в три года точно! Поэтому буду поддерживать их.