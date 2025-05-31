Маэстро Мастранджело надеется, что Сафонов сможет показать уровень в финале Лиги чемпионов

«Желаю Сафонову провести удачный матч. Я буду очень рад, если он сыграет хорошо и покажет уровень. Он все-таки наш, — сказал Мастранджело. — Но, естественно, как итальянец, и как человек, у которого вся семья исторически болела за “Интер”, эта команда у меня в приоритете. Хотя для меня самое радостное ощущение — это увидеть качественный и убедительный футбол».