МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Будет здорово, если российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов выйдет на поле, проведет хороший матч и покажет свой уровень в финале Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал итальянский и российский дирижер, любитель футбола маэстро Фабио Мастранджело.
Финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Интер» пройдет в субботу в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.
«Желаю Сафонову провести удачный матч. Я буду очень рад, если он сыграет хорошо и покажет уровень. Он все-таки наш, — сказал Мастранджело. — Но, естественно, как итальянец, и как человек, у которого вся семья исторически болела за “Интер”, эта команда у меня в приоритете. Хотя для меня самое радостное ощущение — это увидеть качественный и убедительный футбол».
В случае победы парижан Сафонов станет пятым победителем Лиги чемпионов из России. До него трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», Франция, 1993 год), Владимир Бут («Боруссия», Германия, Дортмунд, 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», Португалия, 2004 год) и Денис Черышев («Реал», Испания, 2016 год).