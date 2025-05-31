Над Дембеле смеялись, а теперь он идёт на «Золотой мяч»! Как объяснить резкий прогресс?

Что дополнительно необходимо подчеркнуть в Усмане — он наконец повзрослел и стал профессионалом. В этом сезоне он пропустил всего пару игр — и то по болезни. Если Дембеле попадает на первую полосу газет, то из-за феноменального уровня игры, а не из-за сплетен и инсайдов из раздевалки. Одноклубники только восхищаются Усманом в интервью и рассказывают, какой он приятный человек. «В прессе и соцсетях люди не всегда распространяют правду, они не знают, что происходит внутри команды. Дембеле — самый забавный парень в футболе из тех, кого я встречал! Он очень хороший человек. Он всегда шутит, на поле подходит, помогает, задаёт вопросы», — радовался Хвича Кварацхелия.