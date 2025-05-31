Сафонов не вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Лиги чемпионов

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов не вошел в стартовый состав французского «Пари Сен-Жермен» на финальный матч футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ворота команды из Парижа будет защищать итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В Лиге чемпионов Сафонов сыграл в двух матчах — против испанской «Жироны» (победа ПСЖ со счетом 1:0) и германской «Баварии» (поражение со счетом 0:1).
Финальный матч пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.