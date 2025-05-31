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Сафонов не вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Лиги чемпионов

Ворота команды из Парижа будет защищать Джанлуиджи Доннарумма.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов не вошел в стартовый состав французского «Пари Сен-Жермен» на финальный матч футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ворота команды из Парижа будет защищать итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В Лиге чемпионов Сафонов сыграл в двух матчах — против испанской «Жироны» (победа ПСЖ со счетом 1:0) и германской «Баварии» (поражение со счетом 0:1).

Финальный матч пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

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