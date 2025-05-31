Сафонов не вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Лиги чемпионов

Ворота команды из Парижа будет защищать итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В Лиге чемпионов Сафонов сыграл в двух матчах — против испанской «Жироны» (победа ПСЖ со счетом 1:0) и германской «Баварии» (поражение со счетом 0:1).