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«Пари Сен-Жермен» впервые выиграл Лигу чемпионов

Французская команда победила в финале итальянский «Интер» со счетом 5:0.

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:0 обыграл итальянский «Интер» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов и впервые стал победителем турнира. Встреча прошла в Мюнхене.

Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20, 63), Хвича Кварацхелия (73) и Сенни Маюлу (86).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).

ПСЖ стал второй французской командой после «Марселя», которая выиграла Лигу чемпионов. Ранее команда из Парижа один раз играла в финале турнира, уступив в 2020 году германской «Баварии» (0:1). ПСЖ стал первой командой, выигравшей финал Лиги чемпионов с разницей в пять мячей. Ранее четыре раза в решающих матчах побеждали с разницей в четыре мяча.

«Интер» трижды становился победителем Лиги чемпионов (1964, 1965, 2010), он в седьмой раз играл в финале турнира. В последний раз «Интер» доходил до решающего матча два года назад и проиграл английскому «Манчестер Сити» (0:1).

Главный тренер ПСЖ испанец Луис Энрике побеждал в Лиге чемпионов, будучи наставником «Барселоны». Причем в 2015 году он привел испанскую команду к титулам в пяти турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

ПСЖ
5:0
Первый тайм: 2:0
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Финал
31.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Голы
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
Интер
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти