«Пари Сен-Жермен» впервые выиграл Лигу чемпионов

ПСЖ стал второй французской командой после «Марселя», которая выиграла Лигу чемпионов. Ранее команда из Парижа один раз играла в финале турнира, уступив в 2020 году германской «Баварии» (0:1). ПСЖ стал первой командой, выигравшей финал Лиги чемпионов с разницей в пять мячей. Ранее четыре раза в решающих матчах побеждали с разницей в четыре мяча.