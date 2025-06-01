Дуэ — монстр! Прибил «Интер» и установил рекорд финалов Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ стал главным героем финала Лиги чемпионов против «Интера» (5:0). 19-летний француз оформил 2+1 по «гол+пас» — и фактически принес парижанам победу.
Внушительный список
Забавно, но Дуэ вообще мог не появиться в стартовом составе — не исключен был выход на поле его конкурента по позиции Брэдли Барколя. Однако главный тренер парижан Луис Энрике в итоге принял верное решение.
Приносить пользу Дезире начал сразу же — уже на 12-й минуте француз быстро сориентировался в штрафной и четким пасом вывел на убойную позицию Ашрафа Хакими. Защитник не промазал, «ПСЖ» оказался впереди.
К 20-й минуте Дуэ оформил 1+1 по «гол+пас», изящно пробив Яна Зоммера после передачи Усмана Дембеле. А на 63-й минуте полузащитник оформил дубль, вновь ловко обыграв голкипера «Интера» с ближней дистанции.
Четвертый и пятый голы «ПСЖ» оформил без помощи француза — постарались Кварацхелия (с передачи Дембеле) и Маюлу (Барколя). Но натурально «прибил» и довел «ПСЖ» до победы именно юный француз, показав редкий пример мощного сольного выступления на столь высоком уровне.
Кажется, наиболее ярко настроение всех французских болельщиков передал экс-нападающий «Челси» Крис Саттон: «Кому нужен Мбаппе, когда есть Дуэ? Пока это натуральное избиение», — сказал футлолист в перерыве в интервью телеканалу BBC.
Рекорды, достижения
Выступление Дуэ — на века. Ну или как минимум очень надолго — 2+1 в финале Лиги чемпионов случаются очень редко.
Примечателен возраст Дезире — напомним, на момент подвига ему исполнилось всего 19 лет 11 месяцев и 28 дней. В истории турнира только два футболиста забивали в финале, будучи моложе:
- Патрик Клюйверт, «Аякс», 1995 год — 18 лет 10 месяцев 23 дня;
- Карлос Альберто, «Порту», 2004 год — 19 лет 5 месяцев 15 дней.
По данным Squawka, в 21-м веке помимо Дуэ только пять футболистов отличались дублями в финале Лиги чемпионов:
- Эрнан Креспо (2004/05);
- Филиппо Индзаги (2006/07);
- Диего Милито (2009/10);
- Криштиану Роналду (2016/17);
- Гарет Бэйл (2017/18).
При этом Дуэ — самый молодой из всего списка. Настоящая звезда вечера — и новый французский герой.
Артем Белинин
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти