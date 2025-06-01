«ПСЖ» растоптал «Интер»! Энрике создал великую команду, а Мбаппе остается завидовать Дуэ, Хвиче и Сафонову

По большому счету, в этом «ПСЖ» нужно отмечать каждого. Начиная от сыгравшего два своих матча Матвея Сафонова и сохранившего мяч в поле в самом начале второй голевой атаки Пачо, и заканчивая прекрасно вписавшимся в игру зимним джокером Кварацхелией. Многие же сомневались в решении Хвичи, который жертвовал статусом кумира Неаполя и чуть ли не наследника Марадоны. Если бы грузина звали «Реал», «Барса» или «Арсенал», — его решение никого бы не удивило. Париж не казался чем-то особенным. Богатые, известные, амбициозные — клубов с такими вводными в Европе хватает. В основном в Англии и Испании. Но прошло четыре с половиной месяца, и Хвича уже блистает и забивает в главном матче европейского сезона.