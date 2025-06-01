«ПСЖ» растоптал «Интер»! Энрике создал великую команду, а Мбаппе остается завидовать Дуэ, Хвиче и Сафонову

Перед стартовым свистком на мюнхенской арене нарезку своих хитов исполнил Linkin Park. Выбирая репертуар, возрожденная группа говорила о вдохновении футболом, а песни (на этом делался акцент) были из прошлого и настоящего. И в этом при желании можно было найти параллели с противостоянием «ПСЖ» и «Интера».
Париж без суперзвезд — это скорее взгляд в будущее. Луис Энрике проделал по ходу сезона фантастическую работу и, по сути, нынешняя команда родилась после Нового года. Ей еще далеко до потолка возможностей, а из той версии «ПСЖ», что пять лет назад проиграла свой первый финал «Баварии», остались только переписавший клубную книгу рекордов капитан Маркиньос, да измученный травмами ныне вечный запасной Кимпембе.
А для многих игроков «Интера» субботний матч — почти лебединая песня. Эта команда, которую при ограниченных возможностях сконструировал Симоне Индзаги (так было и в «Лацио»), подходит к концу своего жизненного цикла. По суммарному опыту и набитым шишкам нерадзурри, добравшиеся до финала второй раз за три года, дадут фору любому. Именно это привело их в Мюнхен. В этом розыгрыше они практически не пропускали, а максимальный отрезок, на котором уступали в счете, равнялся 6 минутам и 10 секундам!
Переключаться на полные обороты заставила прекрасная, но при этом по-юношески наивная и слишком романтичная «Барселона». Столь же молодой «ПСЖ» совсем другой. Эта команда — более гибкая. Ее игра — симбиоз потрясающе красивой атаки с бесконечными и сводящими с ума соперников сменами позиций, а также здорового прагматизма. Мудрость Маркиньоса и Фабиана Руиса — фундамент, на котором выстроено, пожалуй, самое красивое и совершенное здание за всю карьеру Луиса Энрике. В «Барселоне» он работал с наследием Хосепа Гвардиолы и получил находившееся на пике карьеры трио МСН в лице Месси, Суареса и Неймара. В Париже 55-летний специалист выстроил совсем новый проект.
Только честно: многие ли год назад имели представление об уровне цементирующего сейчас центр поля 20-летнего Жоау Невеша? А мог ли кто-то поверить, что героем финала станет 19-летний Дуэ? Между тем этот парнишка, который неделю назад двумя голевыми передачами решил судьбу финала Кубка Франции, был королем и в Мюнхене. Его пас Хакими на пустые ворота (аплодисменты еще и автору предголевой передачи Витинье) — не только мастерство, но и демонстрация невероятной уверенности в своих силах. Впрочем, стальные нервы Дуэ уже показывал, когда на «Энфилде» поставил точку в серии пенальти.
Пожалуй, в том противостоянии с «Ливерпулем» в Париже и родилась команда-чемпион. Команда здесь — ключевое слово. Коллектив, в котором важен каждый. Когда требовалось, «ПСЖ» оставлял в игре включавший режим супермена Доннарумма. А проводящий лучший сезон в карьере Дембеле был одинаково полезен как в роли финишера (забил победные голы «Ливерпулю» и Арсеналу"), так и действуя в подыгрыше. В Мюнхене Усман отдал пас под первый гол Дуэ, а его передача пяткой — ключевое действие в результативной атаке под номером три. После этого парижскому дирижеру Витинье оставалось только отправить Дуэ один на один с несчастным Зоммером.
По большому счету, в этом «ПСЖ» нужно отмечать каждого. Начиная от сыгравшего два своих матча Матвея Сафонова и сохранившего мяч в поле в самом начале второй голевой атаки Пачо, и заканчивая прекрасно вписавшимся в игру зимним джокером Кварацхелией. Многие же сомневались в решении Хвичи, который жертвовал статусом кумира Неаполя и чуть ли не наследника Марадоны. Если бы грузина звали «Реал», «Барса» или «Арсенал», — его решение никого бы не удивило. Париж не казался чем-то особенным. Богатые, известные, амбициозные — клубов с такими вводными в Европе хватает. В основном в Англии и Испании. Но прошло четыре с половиной месяца, и Хвича уже блистает и забивает в главном матче европейского сезона.
«Интер» на этом парижском празднике жизни оказался лишь фоном. Когда нерадзурри в следующий раз будут в шаге от «ушастого» кубка — неизвестно. А для «ПСЖ», чей триумф увенчался голом 19-летнего воспитанника клубной академии Маюлю, все только начинается. У парижан потрясающее будущее, а их соперничество с «Барсой», «Реалом» и другими грандами обещает в ближайшие годы стать украшением европейского футбола. Мы присутствуем при рождении великой команды! А пока уезжавший в Мадрид за трофеями Мбаппе может по-доброму позавидовать бывшим одноклубникам.
Андрей Кузичев