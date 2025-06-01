Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

«Наконец-то настал этот знаменательный день. Триумф, причём в стиле клуба. Поздравляю “ПСЖ” — написал футболист в соцсетях.
Килиан Мбаппе выступал за парижан с 2017 по 2024 год после перехода из «Монако». За это время футболист провёл за парижскую команду 308 матчей, забил 256 голов и отдал 108 голевых передач. В составе «Пари Сен-Жермен» Мбаппе завоевал 15 трофеев: шесть чемпионских титулов, два Кубка Лиги, четыре Кубка страны и три национальных Суперкубка. В 2020 году Килиан с «ПСЖ» дошёл до финала Лиги чемпионов, где коллектив уступил «Баварии» (0:1).
Футбол, Лига чемпионов, Финал
31.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Голы
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
Интер
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти