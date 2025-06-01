Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной России после победы в Лиге чемпионов

«Если говорить о национальной сборной, завтра утром созвонимся с Матвеем и будем решать, приезжать ли ему на этот сбор или нет. 9 июня он уже должен быть в Париже. Если сейчас он приедет в сборную — останется без отдыха», — сказал Кафанов «СЭ».