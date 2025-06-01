Триумф «ПСЖ» изменит футбол: деньги и суперзвезды больше не играют решающей роли

А ведь хотелось верить, что спокойствие и выверенность способны победить класс! Что тренерский гений может компенсировать трансферы на десятки миллионов евро. Но счет этим фантазиям — на табло. Он разгромный. Это не значит, что подход «Интера» не работает. Клуб в условиях общеитальянского кризиса и ограниченного бюджета второй раз за три года добрался до финала Лиги чемпионов — как тут говорить о том, что невозможно сломать систему и выиграть главный еврокубок с 35-летними футболистами в составе?
Все возможно, но чаще побеждает реальность. «ПСЖ» лучше, эффектнее и эффективнее. А если задаться вопросом: кто в этом сезоне больше всех заслужил победу в Лиге чемпионов, ответ будет очевидным. Да, была куражная «Барселона», уверенный в себе «Реал», слаженный «Ливерпуль», выверенный «Интер». Но «ПСЖ» — это симбиоз красоты и прагматики, команда, которая в равных долях сочетала в себе важнейшие для успеха компоненты. Красота в наличии; умеющие творить магию футболисты тоже здесь, один из самых прогрессивных тренеров современности — на бровке. Но главное — в Париже не было отрицательных перекосов на важнейшем отрезке сезона, весной. Это торжество гармонии, к которой, без сомнений, стремится каждый клуб на планете.
К «ПСЖ» было много вопросов на общем этапе Лиги чемпионов, не просто так ему пришлось до последнего бороться за право выхода в плей-офф. Но на наших глазах сформировалась самая крутая команда Европы. Со своими слабыми местами, но влюбляющая в себя органичностью искусства. Мы увидели, что не нужны годы, чтобы сотворить что-то выдающееся. Вопрос в том, с какой скоростью ты сделаешь верные шаги в нужном направлении.
Нет сомнений, что и в Лувре можно усомниться: а что эта картина тут делает? Что в ней такого? Но общее впечатление все равно останется неизгладимым. Это уникальная коллекция того прекрасного, что впитало в себя человечество. «ПСЖ» такой же. Если и есть красота футбола, то ее парижский клуб продемонстрировал в плей-офф ЛЧ. Это и тактическая гармония, и индивидуальное мастерство, и характер. «Интер» — это про преодоление, про успех вопреки внешним обстоятельствам. Но в столице Франции нашли рецепт идеального сада. В нем нет уникальных экземпляров, при взгляде на которые кружится голова. Нет ни Месси, ни Неймара, ни Мбаппе. Но симбиоз правильно подобранных цветов формирует сквер, по которому хочется гулять и просто наслаждаться.
Победа «ПСЖ» в финале точно не стала сенсацией — скорее, ей был бы триумф «Интера». Но стал ли итоговый результат от этого менее прекрасным? Ответ очевиден. И вдвойне приятно, что первого в своей истории международного триумфа парижский клуб добился, отойдя от опошленного в компьютерных симуляторах скрипта со скупкой самых звездных игроков на рынке. За старый «ПСЖ» не хотелось болеть по этой самой причине — это же путь пресловутых «глоров»! Но команда Энрике — совсем другое дело. Да, десятки миллионов евро продолжают тратиться, однако изменился концепт. Вместо вложений в самые блестящие лоты — ставка на тех, кто вписывается в тренерскую систему.
Роль личности в истории мирового футбола с каждым годом снижается. Ты может собрать одиннадцать Месси, но это больше не гарантия триумфа. Гораздо важнее то, как работает общекомандный механизм, на разных ли частотах менеджмент и тренерский штаб. «ПСЖ» вовремя понял это и тут же преуспел.
Так что никаких случайностей — победила система. Но система, которой хочется сопереживать, потому что она правильна в своей спортивной парадигме. И это урок для всех футбольных функционеров на будущее. В ближайшей перспективе мы увидим больше тренерских команд и авторских проектов, уникальных и по-своему прекрасных.
Автор: Марк Бессонов
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти