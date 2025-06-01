Триумф «ПСЖ» изменит футбол: деньги и суперзвезды больше не играют решающей роли

Нет сомнений, что и в Лувре можно усомниться: а что эта картина тут делает? Что в ней такого? Но общее впечатление все равно останется неизгладимым. Это уникальная коллекция того прекрасного, что впитало в себя человечество. «ПСЖ» такой же. Если и есть красота футбола, то ее парижский клуб продемонстрировал в плей-офф ЛЧ. Это и тактическая гармония, и индивидуальное мастерство, и характер. «Интер» — это про преодоление, про успех вопреки внешним обстоятельствам. Но в столице Франции нашли рецепт идеального сада. В нем нет уникальных экземпляров, при взгляде на которые кружится голова. Нет ни Месси, ни Неймара, ни Мбаппе. Но симбиоз правильно подобранных цветов формирует сквер, по которому хочется гулять и просто наслаждаться.