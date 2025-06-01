Фанаты «ПСЖ» устроили перформанс, посвященный покойной дочери тренера

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Болельщики французского «Пари Сен-Жермен» устроили перформанс по окончании финального матча Лиги чемпионов, посвященный покойной дочери тренера команды Луиса Энрике.
В субботу в Мюнхене «ПСЖ» в финальном матче еврокубка разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0 и впервые стал обладателем трофея. Дочь тренера Ксана скончалась в 2019 году в возрасте девяти лет от остеосаркомы. Она была важной частью празднований требла испанской «Барселоны» в сезоне-2014/15, которой тогда руководил Энрике. В субботу в Мюнхене фанаты растянули баннер с картиной ее празднования триумфа каталонской команды, облачив девочку в символику «ПСЖ».
«Я думаю о покойной дочери каждый день своей жизни, независимо от того, выигрываю я или проигрываю. Я очень много думаю о ней. Она здесь, в моем сердце», — цитирует Энрике L'Equipe.
«Мы сотворили историю. Это было нашей целью с начала прошлого сезона, и теперь пришло время устроить большую вечеринку и насладиться моментом. Я чувствовал связь с игроками и болельщиками. Это чудесный момент в конце исключительного сезона, и мы это заслужили. Очень сложно играть в финале, но мы наилучшим образом справились с волнением и напряжением», — добавил тренер.
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти