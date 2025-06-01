Фанаты «ПСЖ» устроили перформанс, посвященный покойной дочери тренера

«Мы сотворили историю. Это было нашей целью с начала прошлого сезона, и теперь пришло время устроить большую вечеринку и насладиться моментом. Я чувствовал связь с игроками и болельщиками. Это чудесный момент в конце исключительного сезона, и мы это заслужили. Очень сложно играть в финале, но мы наилучшим образом справились с волнением и напряжением», — добавил тренер.