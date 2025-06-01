Как изменились шансы на «Золотой мяч» после финала ЛЧ: теперь с победителем все ясно

Вчера «ПСЖ» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории выиграл главный европейский трофей. Команда Симоне Индзаги пропустила от парижан пять безответных голов. Победный мяч на свой счет записал Ашраф Хакими, дубль оформил Дезире Дуэ. Также отличились Хвича Кварацхелия и вышедший на замену Сенни Маюлу.
В очередной раз замечательный матч провел лидер «ПСЖ» Усман Дембеле. Во-первых, француз отдал две голевые передачи: на Дуэ в случае с его первым голом и на Хвичу во втором тайме. Во-вторых, Усман выступил архитектором третьего гола, который окончательно сломал дух «Интера». Именно гениальный пас Дембеле пяткой раскрыл атаку парижан — в результате Витинья ассистировал новой суперзвезде футбола Дуэ.
После победы в ЛЧ и завоевания золотого требла Дембеле упрочил свои шансы выиграть «Золотой мяч» — 2025. Перед финалом шансы Усмана на победу оценивались коэффициентом 3,50. Теперь букмекеры подкорректировали котировки: француз стал еще более явным фаворитом по 1,51.
Единственным, кто может посоревноваться с Дембеле в гонке, является Ламин Ямаль из «Барселоны». Многое в их противостоянии за «ЗМ» решит матч между сборными Испании и Франции в полуфинале Лиги наций, который пройдет 5 июня. Если Ямаль на 100% покажет свою магию, то, возможно, у него получится приблизиться к конкуренту.
Отметим, что еще недавно разрыв в коэффициентах между Усманом и Ламином составлял меньше единицы, но теперь француз — однозначный фаворит. Очень похоже, что «Золотой мяч» вернется на «Парк де Пренс» впервые с 2021 года, когда награду забрал выступавший за «ПСЖ» Лионель Месси.
Целиком топ-7 претендентов на «Золотой мяч» — 2025 на данный момент выглядит так:
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции) — коэффициент 1,51.
- Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании) — 3,80.
- Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) — 11,20.
- Рафинья («Барселона», сборная Бразилии) — 11,20.
- Хвича Кварацхелия («Наполи» / «ПСЖ», сборная Грузии) — 21,40.
- Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции) — 21,40.
- Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины) — 21,40.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике уверен, что приз должен достаться Дембеле: «Я бы отдал “Золотой мяч” Усману. То, как он защищался сегодня вечером, — только это может стоить “Золотого мяча”. Вот как надо вести команду за собой. Голы, титулы, лидерство, защита, как он прессинговал. Усман — мой выбор на “Золотой мяч”. Никаких сомнений».
А вы согласны с испанским специалистом?
- Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в парижском театре Шатле.
- В прошлом году награду выиграл Родриго Эрнандес из «Манчестер Сити».