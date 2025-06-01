Как изменились шансы на «Золотой мяч» после финала ЛЧ: теперь с победителем все ясно

Единственным, кто может посоревноваться с Дембеле в гонке, является Ламин Ямаль из «Барселоны». Многое в их противостоянии за «ЗМ» решит матч между сборными Испании и Франции в полуфинале Лиги наций, который пройдет 5 июня. Если Ямаль на 100% покажет свою магию, то, возможно, у него получится приблизиться к конкуренту.