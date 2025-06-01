7 игроков «ПСЖ» вошли в символическую сборную сезона Лиги чемпионов

В список вошли 7 игроков «ПСЖ», два игрока «Барселоны» и по одному игроку из «Интера» и «Арсенала».
Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/25:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Алессандро Бастони («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»).
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья («Барселона»).
31 мая в финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Интер» со счетом 5:0 и впервые в истории стал победителем турнира.