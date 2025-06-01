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7 игроков «ПСЖ» вошли в символическую сборную сезона Лиги чемпионов

УЕФА объявила символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Источник: Reuters

В список вошли 7 игроков «ПСЖ», два игрока «Барселоны» и по одному игроку из «Интера» и «Арсенала».

Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/25:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Алессандро Бастони («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья («Барселона»).

31 мая в финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Интер» со счетом 5:0 и впервые в истории стал победителем турнира.