Дембеле признали лучшим игроком Лиги чемпионов-2024/25

«Помимо своих восьми голов, Дембеле взял на себя роль лидера в “ПСЖ”. В финале мы могли видеть, как он усердно работал и прессинговал впереди. Вдобавок ко всему, матч за матчем он вводил в заблуждение соперников своими продуманными действиями», — отметили в группе технических наблюдателей УЕФА.