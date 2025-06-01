Дембеле признали лучшим игроком Лиги чемпионов-2024/25

28-летний футболист сыграл 15 матчей на турнире, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами.
«Помимо своих восьми голов, Дембеле взял на себя роль лидера в “ПСЖ”. В финале мы могли видеть, как он усердно работал и прессинговал впереди. Вдобавок ко всему, матч за матчем он вводил в заблуждение соперников своими продуманными действиями», — отметили в группе технических наблюдателей УЕФА.
В субботу, 31 мая, «ПСЖ» со счетом 5:0 разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов и впервые в истории стал победителем турнира.