Гол Ямаля «Интеру» признали лучшим в ЛЧ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Гол испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в ворота итальянского «Интера» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов признан лучшим забитым мячом на турнире в сезоне-2024/25, сообщается на сайте соревнования.
Встреча между командами прошла 30 апреля и завершилась со счетом 3:3. Ямаль после полученной передачи при помощи успешного дриблинга стянул на себя пятерых игроков «Интера», после чего с левой ноги поразил дальний угол ворот Яна Зоммера.
В субботу в Мюнхене французский «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Парижский клуб впервые в своей истории выиграл данный трофей.
Лучшим игроком турнира ранее был признан Усман Дембеле, забивший восемь голов за 15 матчей розыгрыша, а лучшим молодым игроком — его 19-летний одноклубник Дезире Дуэ, оформивший дубль и голевую передачу в финале турнира.