Гол Ямаля «Интеру» признали лучшим в ЛЧ

Встреча между командами прошла 30 апреля и завершилась со счетом 3:3. Ямаль после полученной передачи при помощи успешного дриблинга стянул на себя пятерых игроков «Интера», после чего с левой ноги поразил дальний угол ворот Яна Зоммера.