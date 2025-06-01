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Гол Ямаля «Интеру» признали лучшим в ЛЧ

Гол Ямаля в ворота «Интера» признали лучшим в сезоне Лиги чемпионов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Гол испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в ворота итальянского «Интера» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов признан лучшим забитым мячом на турнире в сезоне-2024/25, сообщается на сайте соревнования.

Встреча между командами прошла 30 апреля и завершилась со счетом 3:3. Ямаль после полученной передачи при помощи успешного дриблинга стянул на себя пятерых игроков «Интера», после чего с левой ноги поразил дальний угол ворот Яна Зоммера.

В субботу в Мюнхене французский «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Парижский клуб впервые в своей истории выиграл данный трофей.

Лучшим игроком турнира ранее был признан Усман Дембеле, забивший восемь голов за 15 матчей розыгрыша, а лучшим молодым игроком — его 19-летний одноклубник Дезире Дуэ, оформивший дубль и голевую передачу в финале турнира.