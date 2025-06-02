Александр Бубнов ответил, кому бы отдал «Золотой мяч»

— У него хорошие тоже показатели, но я здесь считаю, что, вот когда примерно одинаковые показатели технико-тактические, нужно молодому давать. Молодому давать, потому что Рафинья и Месси — никто в возрасте Ямаля, даже Мбаппе так не играл, хотя Мбаппе — чемпион мира, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».