Какие клубы заработали больше всех за сезон в еврокубках

Для ПСЖ эта сумма состоит из обязательных выплат (€18,6 млн), доли от заработков за коэффициент по итогам последних пяти (€33,6 млн) и десяти лет (€11 млн) выступлений, а также за набранные очки на общем этапе (€9,1 млн), занятое место на общем этапе (€7,4 млн) и результат в плей-офф (€68,5 млн).