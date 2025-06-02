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Какие клубы заработали больше всех за сезон в еврокубках

«Пари-Сен Жермен» стал победителем Лиги чемпионов и заработал рекордную для УЕФА сумму. Какие клубы заработали больше всех за сезон в еврокубках — в материале «РБК Спорт».

Источник: Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Интер» с разгромным счетом 5:0.

Благодаря этой победе ПСЖ заработал, как сообщает издание Football Meets Data на своей странице в Х, €10,5 млн: €6,5 за победу и €4 млн за выход в Суперкубок УЕФА.

Общая сумма призовых в сезоне 2024/25 распределялась УЕФА среди всех участников клубов. Сумма составляла €3,317 млрд, из которых €2,467 млрд (74,38%) будет поделено среди клубов Лиги чемпионов и Суперкубка; €565 млн (17,02%) — участников Лиги Европы и €285 млн (8,60%) — Лиги конференций.

С 2024 по 2027 год чистый доход, доступный участникам, будет разделен на три категории:

  • €670 млн (27,5%) — получат все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов;
  • €914 млн (37,5%) — выплаты за результат;
  • €853 млн (35%) — выплачено клубам от реализации ТВ- и маркетинговых прав.

Команды получают призовые за победы (€2,1 млн) и за ничьи (€0,7 млн) на групповом этапе. Кроме того, предусмотрены бонусы за прохождение стадий в плей-офф.

Выплаты за стадии плей-офф.

  • ⅛ финала — €11 млн,
  • ¼ финала — €12,5 млн,
  • полуфинал — €15 млн,
  • финал — по €18,5 млн.

Больше всех призовых в сезоне Лиги чемпионов, по данным Football Meets Data, заработал победивший в Лиге чемпионов «Пари Сен-Жермен» (€148,42 млн), установив новый рекорд по этому показателю. Это на €3,8 млн больше, чем годом ранее заработал мадридский «Реал».

Для ПСЖ эта сумма состоит из обязательных выплат (€18,6 млн), доли от заработков за коэффициент по итогам последних пяти (€33,6 млн) и десяти лет (€11 млн) выступлений, а также за набранные очки на общем этапе (€9,1 млн), занятое место на общем этапе (€7,4 млн) и результат в плей-офф (€68,5 млн).

На втором месте по заработку — финалист турнира миланский «Интер» (€136,63 млн), тройку закрыл лондонский «Арсенал» (€117 млн).

Топ-15 выплат в еврокубках в сезоне.

  1. «Пари-Сен Жермен» — €148,42 млн;
  2. «Интер» — €136,63 млн;
  3. «Арсенал» — €117 млн;
  4. «Барселона» — €116,56 млн;
  5. «Бавария» (Мюнхен) — €105,87 млн;
  6. «Боруссия» (Дортмунд) — €102,16 млн;
  7. «Реал» (Мадрид) — €101,83 млн;
  8. «Ливерпуль» — €98,13 млн;
  9. «Байер» — €87,11 млн;
  10. «Атлетико» (Мадрид) — €84,92 млн;
  11. «Астон Вилла» — €83,69 млн;
  12. «Лилль» — €78,72 млн;
  13. «Манчестер Сити» — €76,22 млн;
  14. «Бенфика» — €71,44 млн;
  15. «Аталанта» — €67,08 млн.