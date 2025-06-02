Стало известно место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:
- Англия — 115.196 — общее количество очков (29.464 в сезоне 24/25);
- Италия — 97.231 (21.875);
- Испания — 94.453 (23.892);
- Германия — 86.331 (18.421);
- Франция — 73.093 (17.928);
- Нидерланды — 67.150 (15.250);
- Португалия — 62.266 (16.250);
- Бельгия — 56.850 (15.650);
- Чехия — 44.100 (10.550);
- Турция — 43.900 (10.300).
Казахстанские клубы набрали 3.000 очков по итогам сезона. Общее количество баллов на данный момент составляет 11.125, что позволило расположиться на 39-м месте в таблице коэффицентов УЕФА.
Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций считается на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге Чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.
Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций в отдельном сезоне считается на основании результатов всех клубов ассоциации (страны) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ), Лиги Европы УЕФА (ЛЕ) и Лиги конференций УЕФА (ЛК).
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.