Великий Лобановский еще 30 лет назад объяснил, почему Лига чемпионов уже не та. С мэтром сложно не согласиться

Вот что заявил тренер киевлян: «Нет такого соревнования, как Лига чемпионов. Понятие Лиги чемпионов исчезло. Скорее всего, это приближение к супертурниру. Как это может быть, чтобы в Лиге чемпионов играли восемь вторых мест? На каком основании? Почему восемь, а не 16? Поэтому это уже не Лига чемпионов, это особый турнир. И в этом турнире, конечно, допущена очень серьезная дискриминация».