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Великий Лобановский еще 30 лет назад объяснил, почему Лига чемпионов уже не та. С мэтром сложно не согласиться

Какая же это Лига чемпионов?

В 1997 году легендарный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский выступил с критикой новой структуры Лиги чемпионов. Тогда, перед стартом сезона-1997/98, к участию в турнире впервые были допущены не только чемпионы своих стран, но и восемь команд, которые заняли вторые места в восьми сильнейших лигах согласно рейтингу УЕФА. Лобановскому это нововведение очень не понравилось.

Вот что заявил тренер киевлян: «Нет такого соревнования, как Лига чемпионов. Понятие Лиги чемпионов исчезло. Скорее всего, это приближение к супертурниру. Как это может быть, чтобы в Лиге чемпионов играли восемь вторых мест? На каком основании? Почему восемь, а не 16? Поэтому это уже не Лига чемпионов, это особый турнир. И в этом турнире, конечно, допущена очень серьезная дискриминация».

Слова Лобановского особенно актуальны сегодня, когда в Лиге чемпионов выступают не только вторые места, но даже и пятые. Так, в следующий розыгрыш турнира от английской Премьер-лиги квалифицировались чемпион «Ливерпуль», серебряный призер «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси», занявшие третье и четвертое места, а также пришедший к финишу пятым «Ньюкасл».

Больше того: финишировавший в АПЛ 17-м «Тоттенхэм» тоже сыграет в Лиге чемпионов — за счет победы клуба в Лиге Европы. Все шесть английских команд попали в ЛЧ напрямую. При этом, например, чемпион Норвегии «Буде-Глимт» будет вынужден сыграть в отборочном этапе. Так же, как чемпионы Хорватии, Дании, Сербии, Венгрии и другие.

Команда с 17-го места в Лиге чемпионов — от такого Лобановский пришел бы просто в ужас! Любопытно, что совсем недавно эту проблему затронул еще один мэтр тренерского цеха — Арсен Венгер.

«Победители Лиги Европы должны автоматически квалифицироваться в Лигу Европы, но необязательно в Лигу Чемпионов. Особенно когда вы из АПЛ, откуда и так пять команд выходят в Лигу Чемпионов. Думаю, это нечто, о чем УЕФА следует подумать и что следует пересмотреть», — заявил Арсен.

Владимир Менес