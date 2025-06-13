Исторический сезон «ПСЖ» с Сафоновым будет экранизирован в сериале

Об этом телеканалу Al Kass сообщил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. Он подтвердил предстоящий выпуск закулисного документального фильма об историческом сезоне парижской команды в Лиге чемпионов.
«После клубного чемпионата мира выйдет документальный сериал о “ПСЖ”. Он будет о закулисных событиях и выйдет на Netflix после клубного чемпионата мира», — сказал Аль-Хелаифи.
Сериал раскроет закулисную работу руководства и штаба Луиса Энрике во время европейской кампании «ПСЖ». Однако он не уточнил точную дату выхода.