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Исторический сезон «ПСЖ» с Сафоновым будет экранизирован в сериале

Сериал о сезоне «ПСЖ» будет экранизирован в сериале Netflix.

Источник: Reuters

Об этом телеканалу Al Kass сообщил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. Он подтвердил предстоящий выпуск закулисного документального фильма об историческом сезоне парижской команды в Лиге чемпионов.

«После клубного чемпионата мира выйдет документальный сериал о “ПСЖ”. Он будет о закулисных событиях и выйдет на Netflix после клубного чемпионата мира», — сказал Аль-Хелаифи.

Сериал раскроет закулисную работу руководства и штаба Луиса Энрике во время европейской кампании «ПСЖ». Однако он не уточнил точную дату выхода.