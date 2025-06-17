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Состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2025/26

В Ньоне прошла жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2025/26. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Источник: Чемпионат.com

  • «Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта);
  • КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдавия);
  • «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Шкендия» (Северная Македония);
  • «Иберия 1999» (Грузия) — «Мальмё» (Швеция);
  • «Левадия» (Эстония) — РФШ (Латвия);
  • «Дрита» (Косово) — «Дифферданж» (Люксембург);
  • «Викингур» (Фарерские острова) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);
  • «Эгнатия» (Албания) — «Брейдаблик» (Исландия);
  • «Шелбурн» (Ирландия) — «Линфилд» (Северная Ирландия);
  • ФКСБ (Румыния) — «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра);
  • «Виртус» (Сан-Марино) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
  • «Олимпия» Любляна (Словения) — «Кайрат» (Казахстан);
  • «Ноа» (Армения) — «Будучность» (Черногория);
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Минск (Беларусь).

Сеяные команды выделены жирным. По итогам дополнительной жеребьёвки проигравшие в парах «Викингур» — «Линкольн Ред Импс» и «Виртус» — «Зриньски» в целях соблюдения баланса сразу перейдут в третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА, а не во второй, как все остальные.

Первые матчи состоятся 8 и 9 июля, ответные — 15 и 16 июля.