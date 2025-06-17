Состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2025/26

Сеяные команды выделены жирным. По итогам дополнительной жеребьёвки проигравшие в парах «Викингур» — «Линкольн Ред Импс» и «Виртус» — «Зриньски» в целях соблюдения баланса сразу перейдут в третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА, а не во второй, как все остальные.