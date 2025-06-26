Советник главы УЕФА: Россия скоро может вернуться на международную арену

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сергей Прядкин заявил, что в ближайшее время можно ожидать возврата российских клубов и сборных на международную арену.
В четверг в Москве проходит конференция Российского футбольного союза (РФС).
«Для меня большая честь представлять на конференции РФС УЕФА и встретить коллег, с которыми работал долгие годы. Передаю привет от президента и генерального секретаря УЕФА. РФС является полноценным членом футбольной семьи. Ваша работа под высоким давлением вызывает большое уважение. РФС делает все, чтобы российские клубы и сборные вернулись на международную арену. Никаких поползновений к тому, чтобы нас убрали из УЕФА, не было и нет. Когда нас вернут? Эта работа ведется РФС с самого начала отстранения. Мы тоже ведем эту работу, хотя это и не афишируется. Думаю, в ближайшее время мы будем ожидать возврата наших клубов и сборных на международную арену», — заявил Прядкин во время конференции.
«Особое уважение вызывает работа каждого из вас в текущих обстоятельствах и под большим давлением, которое происходит сейчас в настоящее время. Несмотря ни на что, сборная России продолжает играть международные матчи, а из этих матчей удалось сделать качественный футбольный продукт с привлечением больших партнеров. Более того, российские футболисты уезжают в ведущие европейские клубы, играют весомую роль и выигрывают трофеи ведущих соревнований. Официальные представители российского футбольного сообщества продолжают работу в комитетах и комиссиях УЕФА. Финансовые программы между УЕФА и РФС продолжают свое действие. Все выполняется», — добавил функционер.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.