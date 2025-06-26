Советник главы УЕФА: Россия скоро может вернуться на международную арену

«Для меня большая честь представлять на конференции РФС УЕФА и встретить коллег, с которыми работал долгие годы. Передаю привет от президента и генерального секретаря УЕФА. РФС является полноценным членом футбольной семьи. Ваша работа под высоким давлением вызывает большое уважение. РФС делает все, чтобы российские клубы и сборные вернулись на международную арену. Никаких поползновений к тому, чтобы нас убрали из УЕФА, не было и нет. Когда нас вернут? Эта работа ведется РФС с самого начала отстранения. Мы тоже ведем эту работу, хотя это и не афишируется. Думаю, в ближайшее время мы будем ожидать возврата наших клубов и сборных на международную арену», — заявил Прядкин во время конференции.