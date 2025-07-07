В европейском клубе сделали заявление о «Кайрате» перед матчем Лиги чемпионов

«Прежде всего, я ожидаю команду, которая стремится к победе. Я ожидаю, что игроки покажут на поле те элементы, над которыми мы работали с первого дня. Я чувствую, что игроки очень привязаны к нашей идее игры, и я думаю, что мы строим стиль игры, за которым стоит вся команда, а не только отдельные игроки. Важно, чтобы команда думала как единое целое в каждый момент матча, и я ожидаю этого и от завтрашнего теста», — добавил Симау.