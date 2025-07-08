Супергол Дастана Сатпаева решил судьбу «Кайрата» в Лиге чемпионов

Что касается матча, то хозяевам поля удалось сравнять счет на 66-й минуте. Отличился Диогу Пинту, завершивший атакующую комбинацию в штрафной Александра Заруцкого. Добавим, что во втором тайме хозяева поля могли забить еще, но попали в штангу.