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Супергол Дастана Сатпаева решил судьбу «Кайрата» в Лиге чемпионов

Алматинский «Кайрат» сыграл вничью в первом матче квалификации Лиги чемпионов со словенской «Олимпией», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Любляне завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм игры оказался безголевым. Хотя, хозяевам удалось отличиться, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. «Кайрат» тоже имел отличные возможности для гола, но оба раза, точность подводила португальца Жоржиньо.

Во втором тайме алматинцам первыми удалось выйти вперед: на 60-й минуте 16-летний Дастан Сатпаев уверенно завершил атаку гостей. В этом эпизоде ему ассистировал Жоржиньо.

Отметим, что Сатпаев в этом матче стал рекордсменом Лиги чемпионов среди казахстанских игроков по возрасту дебюта в турнире. На 90-й минуте Дастан был заменен.

Что касается матча, то хозяевам поля удалось сравнять счет на 66-й минуте. Отличился Диогу Пинту, завершивший атакующую комбинацию в штрафной Александра Заруцкого. Добавим, что во втором тайме хозяева поля могли забить еще, но попали в штангу.

Ответная игра в Алматы пройдет через неделю, во вторник, 15 июля.

Олимпия Л
1:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд
8.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stozice Stadium
Главные тренеры
Виктор Санчес
Рафаэль Уразбахтин
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