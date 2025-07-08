Супергол Дастана Сатпаева решил судьбу «Кайрата» в Лиге чемпионов

Встреча в Любляне завершилась со счетом 1:1.
Первый тайм игры оказался безголевым. Хотя, хозяевам удалось отличиться, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. «Кайрат» тоже имел отличные возможности для гола, но оба раза, точность подводила португальца Жоржиньо.
Во втором тайме алматинцам первыми удалось выйти вперед: на 60-й минуте 16-летний Дастан Сатпаев уверенно завершил атаку гостей. В этом эпизоде ему ассистировал Жоржиньо.
Отметим, что Сатпаев в этом матче стал рекордсменом Лиги чемпионов среди казахстанских игроков по возрасту дебюта в турнире. На 90-й минуте Дастан был заменен.
Что касается матча, то хозяевам поля удалось сравнять счет на 66-й минуте. Отличился Диогу Пинту, завершивший атакующую комбинацию в штрафной Александра Заруцкого. Добавим, что во втором тайме хозяева поля могли забить еще, но попали в штангу.
Ответная игра в Алматы пройдет через неделю, во вторник, 15 июля.
Виктор Санчес
Рафаэль Уразбахтин
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