Лига чемпионов вернулась! За «Кайрат» забил будущий игрок «Челси», армянскому «Ноа» принес победу экс-форвард «Ротора»

Наказание за пассивность?
Еврокубковый сезон открылся в финском Куопио, куда приехал выигравший спустя десять лет свой второй титул чемпиона Молдавии «Милсами». В Европе этот клуб никогда не хватал звезд с неба. Самые успешные сезоны пришлись на середину прошлого десятилетия, когда команда из Оргеева проходила по два отборочных раунда в ЛЧ и ЛЕ, но два года подряд спотыкалась на «Сент-Этьене». Четыре же последних еврокубковых кампании обрывались на первых соперниках.
Новый взлет «Милсами», который к чемпионству добавил и Кубок Молдавии, — первые плоды работы уроженца Тирасполя Игоря Пикущака. Этот 42-летний специалист играл в РПЛ за «Краснодар» и «Амкар», а тренерскую карьеру начал в системе «быков». Пройдя путь от ассистента в краснодарской молодежке до старшего тренера «Краснодара-2», Пикущак начал самостоятельную карьеру с серебра, а также побед в Кубке и Суперкубке Армении во главе «Ноа». Потом были работа в штабе «Акрона», Казахстан, возвращение в Армению и успешный приход в «Милсами».
В Финляндии «Красные орлы» во главе с поигравшим в свое время за «Крылья Советов» капитаном Гынсарем выглядели очень прагматично, но нули на табло в первом тайме сохранили сейв голкипера и перекладина. А ближе к исходу часа игры после очередного углового вратарь ошибся на выходе — удар финнов на линии головой остановил буркинийский полузащитник Йода. В этот момент к его фамилии просто напрашивалось звание мастер. А вот потом — после результативного удара с подбора — арбитр не согласился с ВАР и не посчитал, что находившийся за линией офсайда игрок влиял на эпизод и мешал вратарю. КуПС провел вторую половину встречи гораздо активнее и заслуженно выиграл. А для «Милсами» 0:1 — не приговор, только через неделю нужно что-то предложить в атаке.
Историческая победа
Прошлый сезон для «Ноа» получился историческим — команда впервые стала чемпионом Армении, завоевала Кубок страны, а в Лиге конференций добралась до основного этапа. Да, там случились 0:8 на «Стэмфорд Бридж» от будущего триумфатора турнира «Челси», но в остальные играх команда из Еревана билась достойно и набрала четыре очка. Правда, в июне руководству пришлось искать нового тренера, так как португальский специалист Руй Мота при первой возможности ушел на повышение, возглавив болгарский «Лудогорец».
На смену ему пришел работавший прежде в загребском «Динамо» Сандро Перкович. Там он помогал Фабио Каннаварро, и временно был главным после увольнения итальянца. Встреча с черногорской «Будучностью» (там накануне разразился скандал после визита в клубный офис расследующих несколько трансферов представителей полиции) стала для хорватского специалиста официальным дебютом в Армении. В межсезонье Перкович получил усиление, а кроме того «Ноа» сохранил большинство лидеров, включая воспитанника «Зенита» Сергея Мурадяна. 20-летний уроженец Санкт-Петербурга, который побеждал с сине-бело-голубыми в ЮФЛ, перешел в «Ноа» в 2023-м и за два года добился заметного прогресса, включая приглашение в национальную сборную Армении.
В Абовяне, где все билеты были распроданы за несколько дней до игры, армянская команда выглядела интереснее, а усилившееся во втором тайме давление принесло успех. Гол организовали красиво обыгравшиеся перед штрафной португалец Элдер Каштру и Улад Омар, который послал мяч впритирку со штангой. Уроженец Амстердама с мароканским паспортом, кстати, недолго поиграл в ФНЛ. Однако через полгода после трансфера летом 2022 года Омар расторг контракт с волгоградским «Ротором» (9 матчей, 1 гол) и перешел в тбилисское «Динамо». В «Ноа» он оказался прошлым летом, и во вторник принес ереванцам историческую победу, которая дает неплохие шансы на выход в следующий раунд.
Жаркая ничья в Любляне
«Кайрат» четыре года не становился чемпионом и, соответственно, не играл в главном еврокубке. Да что там ЛЧ — для команды из Алма-Аты встреча в Любляне стала первым матчем в континентальных турнирах за три года. Вклад в прошлогодние успехи внес Александр Кержаков, который подал в отставку в сентябре. На тот момент «Кайрат» лидировал, хотя по потерянным очкам уступал «Ордабасы» и «Астане». Однако до титула дело довел Рафаэль Уразбахтин, который долгие годы работал в академии клуба и с юношескими командами, а потом входил в штаб Кержакова. Под началом 45-летнего специалиста в заключительных восьми турах «Кайрат» выиграл шесть раз, по разу проиграв и сыграв вничью.
«Информации на самом деле не так много. Мы знаем, что там сменился тренер. Ушли ключевые игроки. Там много молодых ребят. Тем не менее, это очень сильный соперник, в прошлом сезоне они дошли до 1/16 финала Лиги Конференций. Мы знаем, что они усилились — продали своего основного нападающего, но подписали вместо него другого сильного. Мы проверим себя на фоне этого соперника», — говорил о словенцах Уразбахтин, которого цитирует sports.kz. И осторожные оценки были понятны, ведь «Олимпия» проводила первый в новом сезоне официальный матч, тогда как в Казахстане играют по системе «весна — осень». Соответственно, «Кайрат» сейчас на ходу и в национальном чемпионате идет вторым, отставая от лидирующей «Астаны» всего на одно очко.
Интересно, что в центре обороны желто-черных действуют бывшие игроки «Краснодара» — экс-капитан «быков» Александр Мартынович и известный также по выступлениям за казанский «Рубин» Егор Сорокин. А в опорной зоне располагается израильтянин Глейзер, который в первой половине сезона-2024/25 играл за «Пари НН». Особое же внимание, естественно, было приковано к 16-летнему Сатпаеву, который в феврале подписал контракт с «Челси».
И как раз он открыл счет, когда в быстрой контратаке казахстанского вундеркинда вывел на пустые ворота Жоржиньо. Однако «Олимпия» сумела устроить ответный штурм и, отыгравшись, едва оперативно не вырвалась вперед. «Кайрат» спасла перекладина. Ответная игра обещает стать жаркой.
Рижский РФШ пошумел в прошлом евросезоне. Латвийская команда дошла до основного раунда Лиги Европы, где запомнилась ничьими с «Галатасараем» и «Андерлехтом», а также сенсационной победой над «Аяксом» (1:0). Единственный гол тогда забил обладатель финского паспорта Адам Мархиев. Уроженец Назрани и сын Умара Мархиева, который тренирует во второй российской лиге «Ангушт». Однако зимой выступающий за молодежную сборную Финляндии Мархиев-младший перешел в кипрский «Арис».
Сейчас у РФШ новые герои, и в Таллине решающим оказался пенальти в исполнении серба Панича. А в составе «Левадии» отметим выход на замену 30-летнего российского полузащитника Александра Закарлюки. Профессиональную карьеру он начинал в молодежке «Зенита», после чего играл за дубль нижегородской «Волги», тульский «Арсенал-2» (один матч за основу в РПЛ) и пензенский «Зенит», а в 2017-м вернулся в родную Эстонию и с тех пор выступает в местной лиге.
Андрей Кузичев