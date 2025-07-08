Лига чемпионов вернулась! За «Кайрат» забил будущий игрок «Челси», армянскому «Ноа» принес победу экс-форвард «Ротора»

«Информации на самом деле не так много. Мы знаем, что там сменился тренер. Ушли ключевые игроки. Там много молодых ребят. Тем не менее, это очень сильный соперник, в прошлом сезоне они дошли до 1/16 финала Лиги Конференций. Мы знаем, что они усилились — продали своего основного нападающего, но подписали вместо него другого сильного. Мы проверим себя на фоне этого соперника», — говорил о словенцах Уразбахтин, которого цитирует sports.kz. И осторожные оценки были понятны, ведь «Олимпия» проводила первый в новом сезоне официальный матч, тогда как в Казахстане играют по системе «весна — осень». Соответственно, «Кайрат» сейчас на ходу и в национальном чемпионате идет вторым, отставая от лидирующей «Астаны» всего на одно очко.