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«Я уверен». Тренер клуба КПЛ сделал заявление перед Лигой конференций

Главный тренер шымкентского «Ордабасы» Андрей Мартин поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги конференций (ЛК) против грузинского «Торпедо» из Кутаиси, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

«Мы находимся в соревновательном ритме, параллельно продолжается чемпионат, поэтому команда в хорошей форме. В субботу провели матч КПЛ, а уже завтра, на пятый день, сыграем в еврокубке. Ребята готовы, мотивированы и подойдут к встрече в оптимальном состоянии», — приводит слова Мартина пресс-служба «Ордабасы».

Напомним, что шымкентский коллектив завтра, 10 июля, проведет выездной матч с «Торпедо» в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 21:00 по казахстанскому времени.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 июля, на стадионе в Шымкенте.
Ранее футбольный клуб «Астана» обратилась к «Ордабасы» перед матчем в ЛК.

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