«Я уверен». Тренер клуба КПЛ сделал заявление перед Лигой конференций

«Мы находимся в соревновательном ритме, параллельно продолжается чемпионат, поэтому команда в хорошей форме. В субботу провели матч КПЛ, а уже завтра, на пятый день, сыграем в еврокубке. Ребята готовы, мотивированы и подойдут к встрече в оптимальном состоянии», — приводит слова Мартина пресс-служба «Ордабасы».