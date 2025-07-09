«Я уверен». Тренер клуба КПЛ сделал заявление перед Лигой конференций

«Мы находимся в соревновательном ритме, параллельно продолжается чемпионат, поэтому команда в хорошей форме. В субботу провели матч КПЛ, а уже завтра, на пятый день, сыграем в еврокубке. Ребята готовы, мотивированы и подойдут к встрече в оптимальном состоянии», — приводит слова Мартина пресс-служба «Ордабасы».
Напомним, что шымкентский коллектив завтра, 10 июля, проведет выездной матч с «Торпедо» в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 21:00 по казахстанскому времени.
Ответная встреча состоится через неделю, 17 июля, на стадионе в Шымкенте.
Ранее футбольный клуб «Астана» обратилась к «Ордабасы» перед матчем в ЛК.